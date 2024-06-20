Компания Biotest получила одобрение FDA на лечение иммунодефицита белками плазмы

Дочерняя компания Grifols – Biotest – объявила о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало одобрение на ее плазменную протеиновую терапию Yimmugo. Это внутривенная терапия иммуноглобулинами, разработанная в качестве заместительной терапии при синдромах первичного дефицита антител (иммунодефицит).

Компания со штаб-квартирой в Барселоне, Испания, впервые запустила терапию в Европе в конце 2022 года, получив одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на производство и маркетинг. Biotest разрабатывает терапию на производственном предприятии в Драйайхе, Германия. В лечении используется препарат поливалентного иммуноглобулина G из плазмы крови человека для внутривенного введения.

Синдром дефицита антител вызван низким уровнем иммуноглобулина, значительно ниже стандартного диапазона, или нарушением функции иммуноглобулина. Первичная форма заболевания развивается из-за генетических дефектов, которые нарушают регуляцию развития и/или функции В-клеток.

Наряду с Yimmugo компания Biotest разрабатывает еще два похожих препарата. Одним из них является терапия концентратом фибриногена AdFIrst (BT524) для лечения приобретенного дефицита фибриногена. В 2021 году компания Biotest перешла под контроль Grifols в результате приобретения Tiancheng Pharmaceutical, которой принадлежала большая часть акций Biotest. Тем не менее главный специалист по научным инновациям Grifols Йорг Шюттрумпф заявил, что компания имеет возможность производить AdFIrst собственными силами.

В феврале 2024 года Grifols опубликовала положительный отчет по исследованию третьей фазы AdFIrst, продемонстрировав, что терапия не уступает стандартному лечению. Biotest также разрабатывает тримодулин (BT-588), плазменный белок для лечения тяжелой внебольничной пневмонии. В настоящее время фармацевтическая компания изучает терапию в исследовании третьей фазы ESsCAPE.

gxpnews