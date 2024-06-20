Владислав Шестаков принял участие во II Российско-китайском фармацевтическом форуме

Форум состоялся 20 июня 2024 года в Шанхае и направлен на укрепление и развитие сотрудничества между Россией и Китаем в сфере производства и обращения лекарственных средств.

В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, представители Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также ведущих фармкомпаний Китая и России, эксперты научных и деловых объединений.

На панельной сессии «Основы промышленной коллаборации России и Китая

в фармацевтическом секторе: стратегические аспекты» директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Николаевич Шестаков выступил с докладом по процедурным вопросам инспектирования производства лекарственных средств на соответствие требованиям правил GMP Евразийского экономического союза.

«С 2016 года проведено около 3500 GMP-инспекций зарубежных производителей лекарственных средств в 75 странах мира. За период с 2016 по 2024 год российским GMP-инспекторатом было проведено 67 инспекций в Китайской Народной Республике и выдано 33 GMP-сертификата», – отметил Владислав Николаевич.

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