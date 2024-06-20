В РФ в год проводят более 800 тысяч обследований с применением радиофармпрепаратов

В России ежегодно проводится свыше 800 тысяч обследований и лечебных процедур в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Речь идет об использовании методов лечения рака с применением радиофармпрепаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на первом Международном форуме по ядерной медицине БРИКС.

«По итогам пятилетней реализации федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ <…> практически более 800 тысяч исследований и лечебных процедур проводится в нашей стране с использованием данной технологии [с применением радиофармпрепаратов]», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о федеральных проектах, которые войдут в состав нового федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Один из них нацелен на улучшение доступности онкологической помощи для пациентов. Во исполнение проекта предстоит решить такие проблемы, как перебои в лекарственном обеспечении и недоступность современных методов лечения.

gxpnews