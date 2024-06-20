Минздрав: в России начнутся клинические испытания препарата от ботулизма

Специалисты НМИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи разработали препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. На сегодняшний день завершены доклинические испытания, разработка переходит к клиническим испытаниям. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал журналистам.

«Мы в течение года последнего разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции – это новый современный препарат. Сейчас он завершил доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования», – заявил он.

Как ранее говорил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НМИЦ Дмитрий Щебляков, клиническое исследование может завершиться в 2025 году. Он уточнял, что препарат состоит из моноклональных антител, которые нейтрализуют ботулотоксин типа А. Антитело связывается с токсином и блокирует его проникновение в клетки, нейтрализуя токсины.

Ранее в Сбербанке рассказали о том, что с помощью искусственного интеллекта удалось разработать 35 молекул-кандидатов, которые по своим клиническим свойствам превосходят любое из представленных инновационных лекарств крупных фармкомпаний.

gxpnews