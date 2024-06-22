В СПб запустили новое производство ЛП полного цикла

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приняли участие в запуске нового современного производства полного цикла на площадке ООО «Фармакор Продакшн» в Приморском районе, сообщила администрация Санкт-Петербурга.

Михаил Мурашко подчеркнул, что Санкт‑Петербург – один из лидеров фармацевтической отрасли России. В городе сегодня работают 22 фармпроизводителя. Здесь находится крупнейшая в стране лаборатория по контролю качества лекарственных препаратов. «Инновационные препараты, которые впервые появляются в стране, также имеют корни из Санкт‑Петербурга», – добавил министр.

Александр Беглов отметил, что фармацевтический кластер петербургской промышленности стремительно растет. За последние годы в городе открыто 14 новых заводов. Каждая пятая упаковка российского лекарства сделана в Петербурге.

«Потенциал петербургского фармацевтического кластера не исчерпан, и открытие нового производства – яркое тому подтверждение. Компания „Фармакор Продакшн“ расширяется, готова инвестировать в развитие. Значит, городом созданы хорошие условия для этого. Новое производство – это 80 новых рабочих мест», – сказал губернатор города.

Как сообщалось ранее, компания получила средства в размере 200 млн рублей на семь лет.

gxpnews