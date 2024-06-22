Путин поможет с созданием Глазного тканевого банка во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин заявил, что поможет в реализации проекта создания во Вьетнаме Глазного тканевого банка, подобного существующему при МНТК «Микрохирургия глаза» в РФ.

Вопрос о возможности создания такого банка во Вьетнаме был поднят в ходе встречи президента России и его вьетнамского коллеги То Лама с выпускниками советских и российских вузов в Ханое. Было отмечено, что в настоящее время очень много вьетнамских граждан слепнут от заболевания роговицы. «Я сделаю все, чтобы вам помочь и создать такой банк», – сказал Путин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также добавил, что Россия имеет высокие компетенции в вопросе производства медицинских изделий для лечения офтальмологических заболеваний, которые могут помочь в создании во Вьетнаме Глазного тканевого банка.