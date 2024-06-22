Иранский противодиабетический ЛП на основе лираглутида зарегистрирован в России

Российская компания ООО «Эсэнэс», созданная в 2023 году, 24 мая зарегистрировала на отечественном рынке препарат «Мелитид» (лираглутид), произведенный иранской компанией CinnaGen. Это аналог широко известного медикамента «Виктоза» от Novo Nordisk, который используется для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа. ЛП выпускается в форме раствора для подкожного введения с концентрацией 6 мг/мл. Разрешение на его использование действует до 31 декабря 2024 года.

Иранская компания CinnaGen начала клинические исследования в России еще в ноябре прошлого года. Однако они должны были закончиться в октябре 2024 года. «В случае с лираглутидом мы поняли, что этого продукта остро не хватает в России. И поскольку мы считаем, что никакая политическая ситуация не может ограничивать доступ пациентов к терапевтическим товарам, мы разработали план срочных действий по регистрации [его в России] и поставкам этого продукта в нынешнее беспрецедентное время», – сообщала в интервью Forbes основательница и председатель совета директоров CinnaGen Халех Хамедифар.

По ее мнению, иранский препарат может заменить ЛС датской Novo Nordisk «Виктоза» и «Саксенда», также содержащие лираглутид и снижающие концентрацию глюкозы в крови, при этом способствуя уменьшению веса. Аналогичным образом действует «Оземпик» (семаглутид, Novo Nordisk) и «Трулисити» (дулаглутид, Eli Lilly). По словам Хамедифар, ее «группа компаний присутствует на российском рынке уже более 10 лет». Но пока в стране одобрен только один препарат CinnaGen – «СинноВекс» (интерферон бета-1), предназначенный для лечения рассеянного склероза.

Напомним: российские фармпроизводители на фоне ухода с российского рынка зарубежных препаратов от диабета и ожирения тоже подключились к разработке аналогов. В октябре Минздрав РФ выдал «Герофарму» регистрационное удостоверение на «Семавик» (семаглутид), однако появиться в обращении препарат сможет лишь с истечением патента на оригинальный «Оземпик» либо путем принудительного лицензирования.

gxpnews