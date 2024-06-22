Госдума в первом чтении одобрила законопроект о новых подакцизных товарах

Госдума России приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на оптимизацию налоговой системы. Эти поправки включают в себя признание подакцизным товаром фармацевтической субстанции этилового спирта, а также налогообложение природного газа, используемого для производства аммиака. Инициатором документа выступило Правительство России.

Поправки предусматривают возможность вычета акциза при реализации бестабачных никотинсодержащих смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина, если при их производстве использовалось никотиновое сырье, за которое уже был уплачен акциз. Также будет признана подакцизной фармацевтическая субстанция этилового спирта и спиртосодержащие лекарственные препараты, которые не включены в правительственный перечень. Ставка акциза на фармсубстанцию этилового спирта для производителей фармпродукции, аптек и медорганизаций будет установлена в размере 0 рублей. Аптечные организации, изготавливающие по рецептам подакцизные лекарства, будут освобождены от налогообложения.

По финансово-экономическому обоснованию признание подакцизными товарами спиртосодержащих лекарственных препаратов, не включенных в соответствующий перечень, утверждаемый Правительством РФ, и фармацевтической субстанции спирта этилового приведет к дополнительным доходам государства в размере порядка 20 млрд рублей в год, а за период 2025-2027 годов – 63 млрд рублей.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно как ввести акциз на фармсубстанцию спирта, так и предоставить полный вычет акциза на спирт, использованный при производстве лекарств.

gxpnews