«Нижфарм» планирует запустить новую линию жидких лекарственных форм

Группа компаний (ГК) «Нижфарм» намерена запустить новую линию жидких лекарственных форм на площадке в Нижнем Новгороде. Планируется, что это произойдет уже осенью 2024 года, заявила вице-президент по техническим операциям компании Юлия Чудецкая, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 105-летию предприятия.

«У нас большой заказ прочности на многие годы вперед, есть большие планы на последующие годы. Уже осенью мы запускаем линию жидких лекарственных форм в Нижнем Новгороде», – сказала она, добавив, что ожидается также расширение производственных мощностей на площадке в Обнинске.

«В Нижнем Новгороде у нас есть своя научно-исследовательская лаборатория, в которой мы продолжаем развивать и разрабатывать новые формы, твердые и мягкие, супозитории. Я надеюсь, что у нас сейчас пойдет новый виток развития и мы все и больше препаратов, которые мы будем разрабатывать сами в России, в Нижнем Новгороде и в Обнинске» сказала в своей речи Оксана Позднякова, генеральный директор, АО «Нижфарм»

Помимо прочего, в 2024 году компания вместе с Приволжским исследовательским медицинским университетом (Нижний Новгород) планирует организовать новое направление магистратуры – промышленную фармацию. «В этом году в сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом планируем организовать новое направление магистратуры — промышленная фармацея. Для подготовки кадров в фармацевтическую отрасль. Все понимают на сколько это сейчас важно. И надеюсь, что студенты, которые пройдут обучение придут к нам не только в Нижний Новгород, но и в Обнинск», поделилась Позднякова.

Она также отметила, что компания продолжает поставлять лекарства не только в регионы России, но и в страны СНГ. «Самые большие покупатели нашей продукции в странах СНГ — это Казахстан, Узбекистан и мы надеемся на дальнейшее развитие нашего сотрудничества», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на производственной площадке «Нижфарма» в Обнинске запущено производство нестероидного противовоспалительного препарата «Ксефокам» (лорноксикам) по полному циклу. До этого ГК локализовала производство полного цикла препарата «Випидия» (алоглиптин), предназначенного для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа (аналог Nesina от японской Takeda).

gxpnews