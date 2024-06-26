Минздрав отозвал регудостоверение на немецкий гормональный ЛП «Андрокур»

Министерство здравоохранения РФ отозвало регистрационное удостоверение на гормональный антиандрогенный препарат и прогестоген «Андрокур» (ципротерон). Решение принято на основании заявления АО «Байер», которое являлось его держателем. Информация об этом появилась в ГРЛС.

Тем не менее в списке остаются еще четыре препарата от того же производителя и с тем же действующим веществом. Кроме того, в России разрешен еще ряд лекарств с аналогичным МНН. Это шесть препаратов от «Фармасинтеза» в различной дозировке, «Хлое» от французской Sanofi, «Бэсамэль» от индийской Sun Pharmaceutical Industries, «Модэлль пьюр» от хорватской Pliva, «Климен» от чешской Zentiva и «Ципротерон-Тева» от израильской Teva. Некоторые из них, помимо ципротерона, содержат этинилэстрадиол.

Ципротерон назначают мужчинам при патологических отклонениях в сфере полового поведения, вызывающих необходимость снижения сексуального влечения, а также женщинам – при облысении, гирсутизме, себорее и акне.

gxpnews