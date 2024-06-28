Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Белозерцеву и Шпигелю 4 июля

4 июля состоится заседание Мосгорсуда по рассмотрению жалобы на приговор, вынесенный бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и экс-сенатору, бизнесмену Борису Шпигелю, осужденным за получение и дачу взяток. Об этом сообщили в суде, передает ТАСС. Судебное заседание назначено на 4 июля в 11:30 по московскому времени.

Ранее Измайловский суд Москвы приговорил основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля к 11 годам колонии строгого режима, а бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева – к 12 годам в тех же условиях содержания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал их виновными по делу о коррупции: Шпигеля – в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Белозерцева – в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном обороте оружия (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Вину они не признали.

Кроме того, экс-губернатору Пензенской области запрещено в течение 10 лет занимать должности на государственной службе, а также подсудимым назначен штраф в 450 млн рублей. Помимо прочего, оба лишены наград. Как отмечается в источнике, слушания проходили в СИЗО ввиду неудовлетворительного состояния здоровья Шпигеля.

gxpnews