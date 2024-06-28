Центр лекобеспечения закупит 13 препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 14 аукционов на поставку 13 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и туберкулеза, передает «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов элосульфаза альфа, карглумовая кислота, селуметиниб, асфотаза альфа, ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, аталурен, динутуксимаб бета, рисдиплам, ланаделумаб и иммуноглобулин.