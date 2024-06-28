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Центр лекобеспечения закупит 13 препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 14 аукционов на поставку 13 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и туберкулеза, передает «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов элосульфаза альфа, карглумовая кислота, селуметиниб, асфотаза альфа, ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, аталурен, динутуксимаб бета, рисдиплам, ланаделумаб и иммуноглобулин.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл 311 100 мл 15,40 4 790 940,00 25.06.2024
2 Энтекавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг 8784 табл. (шт.) 225,02 1 976 575,68 25.06.2024
3 Нарлапревир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 66 360 табл. (шт.) 854,46 56 701 965,60 28.06.2024
4 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 5980 табл. (шт.) 1686,75 10 086 765,00 28.06.2024
5 Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1000 мг 2188,41 г лекарственной формы 10,34 22 628,16 26.06.2024
6 Тенофовира алафенамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг 10 337 табл. (шт.) 275,00 2 842 675,00 28.06.2024
7 Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг 868 табл. (шт.) 1178,58 1 023 007,44 28.06.2024
8 Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг 925 табл. (шт.) 785,67 726 744,75 28.06.2024
9 Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 2296 табл. (шт.) 3598,58 8 262 339,68 28.06.2024
10 Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг 28 334 табл. (шт.) 9,46 268 039,64 28.06.2024
11 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 6 373 710 табл. (шт.) 8,03 51 180 891,30 05.07.2024
12 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 571 634,79 табл. (шт.) 8,03 4 590 227,40 03.07.2024
13 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 165 773 г лекарственной формы 180,00 29 839 140,00 05.07.2024
14 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 431,41 табл. (шт.) 66,00 28 473,06 03.07.2024

gxpnews

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28 июня, 2024 | Просмотров: 60