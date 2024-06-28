Центр лекобеспечения закупит 13 препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 14 аукционов на поставку 13 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и туберкулеза, передает «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов элосульфаза альфа, карглумовая кислота, селуметиниб, асфотаза альфа, ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, аталурен, динутуксимаб бета, рисдиплам, ланаделумаб и иммуноглобулин.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл
|311 100 мл
|15,40
|4 790 940,00
|25.06.2024
|2
|Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг
|8784 табл. (шт.)
|225,02
|1 976 575,68
|25.06.2024
|3
|Нарлапревир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|66 360 табл. (шт.)
|854,46
|56 701 965,60
|28.06.2024
|4
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|5980 табл. (шт.)
|1686,75
|10 086 765,00
|28.06.2024
|5
|Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1000 мг
|2188,41 г лекарственной формы
|10,34
|22 628,16
|26.06.2024
|6
|Тенофовира алафенамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг
|10 337 табл. (шт.)
|275,00
|2 842 675,00
|28.06.2024
|7
|Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг
|868 табл. (шт.)
|1178,58
|1 023 007,44
|28.06.2024
|8
|Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг
|925 табл. (шт.)
|785,67
|726 744,75
|28.06.2024
|9
|Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|2296 табл. (шт.)
|3598,58
|8 262 339,68
|28.06.2024
|10
|Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг
|28 334 табл. (шт.)
|9,46
|268 039,64
|28.06.2024
|11
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|6 373 710 табл. (шт.)
|8,03
|51 180 891,30
|05.07.2024
|12
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|571 634,79 табл. (шт.)
|8,03
|4 590 227,40
|03.07.2024
|13
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|165 773 г лекарственной формы
|180,00
|29 839 140,00
|05.07.2024
|14
|Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|431,41 табл. (шт.)
|66,00
|28 473,06
|03.07.2024