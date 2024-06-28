Минздрав одобрил препарат для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на новый препарат «Апварди» (МНН даникопан) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ). Препарат разработан компанией Alexion, входящей в группу AstraZeneca, и предназначен для дополнительной терапии у пациентов с этим редким заболеванием, пишет «ФВ». Препарат будет доступен в форме таблеток дозировкой 50 и 100 мг.

Компания Alexion специализируется на разработке препаратов для редких заболеваний. В ее портфеле уже есть два препарата для лечения ПНГ: экулизумаб и равулизумаб. Экулизумаб не поставляется в Россию, а равулизумаб был зарегистрирован в 2023 году.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия – редкое заболевание крови, характеризующееся внутрисосудистым гемолизом, дисфункцией костного мозга и повышенным риском тромботических и органных осложнений. У пациентов с ПНГ развивается анемия из-за разрушения кровяных клеток и опасные для жизни тромбы. Медиана выживаемости после постановки диагноза составляет около 10 лет.

Ранее Верховный суд РФ в ходе заседания подтвердил законность выдачи и продления до 2028 года патента на препарат «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca.

gxpnews