НПО «Микроген» ввело в гражданский оборот 15 новых аллергенов

НПО «Микроген» ввело в гражданский оборот 15 препаратов для лечения и диагностики аллергических заболеваний, ранее производившихся на предприятии «Биомед» им. И.И. Мечникова. Среди них: бытовые (из домашней пыли и пера подушек), эпидермальные (из шерсти собаки, кошки, морской свинки, овцы и волос человека) и пищевые аллергены (из пшеничной и ржаной муки, а также из ячменной, овсяной, рисовой круп, коровьего молока, мяса утки и хека). Вывод еще 15 наименований аллергенов ожидается до конца 2024 года.

Производство препаратов осуществляется на мощностях ставропольской площадки НПО «Микроген» в рамках проекта по трансферу технологий. Соглашение об этом было подписано между компаниями в 2020 году и помимо технологического трансфера предусматривало передачу «Микрогену» исключительных прав на линейку из 31 препарата. В списке полученных аллергенов – препараты для диагностики и проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

«Проект имеет высокую социальную значимость, поскольку позволил сохранить для пациентов доступность препаратов для проведения диагностики и аллерген-специфической терапии. На сегодняшний день эти аллергены больше нигде в России не производятся. Благодаря организованному трансферу нам удалось не только сохранить, но и усовершенствовать технологии производства этих препаратов», – рассказали в НПО «Микроген».

Препараты аллергены широко используются для проведения кожных проб – основного диагностического метода, позволяющего определить аллерген – вещество, на которое развивается реакция гиперчувствительности. Также с помощью аллергенных экстрактов проводится АСИТ, которая сегодня признается единственным методом, помогающим надолго избавиться от аллергии. Терапия позволяет «тренировать» иммунную систему человека корректно реагировать на аллергены. Лечение начинают с малых доз, постепенно повышая их до необходимого показателя.

Благодаря сделке с «Биомед» им. И.И. Мечникова портфель аллергенов НПО «Микроген» увеличился в два раза – до 64 наименований, и на сегодняшний день включает самую широкую линейку препаратов этого класса.

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