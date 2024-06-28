В Тульской области предприняли ряд мер по борьбе с нехваткой льготных лекарств

Власти Тульской области предприняли ряд мер для решения проблемы нехватки льготных лекарств. Как сообщалось ранее, по ряду позиций в регионе имелась отсрочка при выдаче препаратов, заявил врио губернатора Дмитрий Миляев в ходе правительственного совещания.

В частности, был проработан вопрос логистики: сокращен срок поставок в аптечные организации, увеличен объем поставляемых лекарств и медицинских изделий. Кроме того, усилено взаимодействие между поликлиниками, аптечным складом и аптечными организациями. При необходимости дозы препаратов корректируются с учетом наличия лекарств определенных дозировок на складе и в пунктах отпуска.

Также усилен контроль назначения и выписки лекарств в соответствии с утвержденной потребностью учреждения и назначениями. Параллельно в региональной информационной системе здравоохранения реализован функционал по резервированию лекарств для конкретного пациента, а в пунктах отпуска создан резерв наиболее востребованных товаров.

Дмитрий Миляев призвал жителей Тульской области сообщать обо всех случаях отсутствия лекарств на портал «Открытый регион 71» или на телефон доверия губернатора.

Ранее с проблемой отсутствия льготных лекарств пришлось разбираться врио губернатора Хабаровского края Дмитрию Демешину. По его словам, к середине года в регионе на лекарства от диабета потрачено только 26% от заложенной на весь год суммы. «Срыв поставок – персональная ответственность регионального соцблока», – говорил он.

gxpnews