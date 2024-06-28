Законопроект об утилизации медотходов готовится ко второму чтению

Законопроект № 365183-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обращения с медицинскими отходами» готовится ко второму чтению. О том, какие отрасль ждут изменения в случае полного принятия документа, «Парламентской газете» рассказал один из его авторов, зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Наименее опасные медицинские отходы, которые по морфологии схожи с твердыми бытовыми, – это категория «А». Ими будут заниматься региональные операторы по тарифам, которые сегодня уже предусмотрены в каждом субъекте.

«А вот отходы категории „Б“, „В“ и остальная часть „Г“ сегодня будут обращаться в рамках всех существующих процедур, но есть особенности, которые устанавливает наш законопроект. Все компании, которые занимаются отводами, должны быть прозрачные абсолютно для всех участников, и для этого будет вестись реестр по правилам, которые определит кабмин, реестр будут вести регионы», – уточнил депутат.

Коган надеется, что в весеннюю сессию поправки будут одобрены. Он также рассказал, что Росприроднадзор собрал справки со всех медицинских учреждений по медотходам. «У них получилось 3,089 млн тонн», – заключил он. Ранее данные собрать не удавалось: цифра варьировалась от 600 тысяч тонн до 65 млн тонн.

gxpnews