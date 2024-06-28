«Аргументум Фарма» запустит первую линию в Дубне в первом квартале 2025 года

Компания «Аргументум Фарма» заявила о планах по завершению строительства первой очереди научно-производственного фармкомплекса, расположенного на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, до конца 2024 года. Запуск первой производственной линии намечен на первый квартал 2025 года, рассказали в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Уточняется, что весь проект, инвестиции в который оцениваются в 1,8 млрд рублей, будет запущен в течение четырех лет. При этом на первом этапе компания сможет производить более 55 млн единиц лекарств в год. Это препараты, предназначенные для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также анальгетики и онкопрепараты.

Соглашение о создании в ОЭЗ «Дубна» производства было подписано в прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума. Строительство началось в октябре. Причем изначально сообщалось, что первую очередь планируется завершить позднее – до конца второго квартала 2025 года.

gxpnews