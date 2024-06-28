«Тремфея» не смогла доказать эффективность при гигантоклеточном артериите

«Тремфея» не смогла доказать эффективность при гигантоклеточном артериите в ходе клинических испытаний. Компания J&J, которой принадлежат права на препарат, решила прекратить исследования.

Johnson & Johnson (J&J) прекратила исследование THEIA на II фазе, в ходе которого изучалась эффективность препарата «Тремфея» (гуселькумаб) против гигантоклеточного артериита (ГКА). Об этом сообщается в реестре клинических испытаний clininicaltrials.gov.

Лекарственное средство не смогло достичь главного критерия его эффективности – ремиссии заболевания у пациентов без применения глюкокортикоидов. При этом производитель продолжит исследовать «Тремфею» при других показаниях.

Гигантоклеточный артериит – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает артерии головы, шеи и верхней части тела. Оно вызывает головные боли, боли в мышцах и суставах, проблемы со зрением и может приводить к слепоте. Чаще всего оно встречается у людей старше 55 лет. Как правило, его основные причины — генетическая предрасположенность, вирусные инфекции и возрастные изменения иммунитета.

«Тремфея» была одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) при средней и тяжелой формах бляшечного псориаза в 2017 году. Это первый в своем классе ингибитор интерлейкинов-23. Не так давно лекарство показало действенность против язвенного колита и болезни Крона. На прошлой неделе J&J подала заявку на регистрацию препарата от воспалительных заболеваний кишечника. В 2023 году объем продаж «Тремфеи» составил 3,1 млрд долл.

Фото: jnj.com

Владимир Заболотских

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