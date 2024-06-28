Правительство выделит 24,5 млрд рублей на лечение подопечных «Круга добра»

Правительство выделит более 24,5 млрд руб. на лечение детей с орфанными заболеваниями — подопечных фонда «Круг добра». Решение об этом было принято на заседании 27 июня.

На лечение детей с орфанными заболеваниями будет выделено более 24,5 млрд руб. Как сообщили на сайте правительства по итогам заседания 27 июня, эта мера должна обеспечить бесперебойную работу фонда «Круг добра».

«Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.