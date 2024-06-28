Разница в размере среднего чека в сетевых и одиночных аптеках достигла 100 рублей

Весной 2024 года средний размер чека в российских аптеках достиг 693 руб. При этом в сетевой рознице он был выше, чем в несетевой: 712 против 616 руб.

Почти в 80% аптек средний чек весной 2024 года составил более 451 руб. Чуть ли не в каждой десятой аптеке он колеблется от 301 до 450 руб., еще в 8% — не достигает и 300 руб. Таковы результаты исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

С осени 2023 года размер среднего чека в аптеках разных форм вырос практически на 40 руб.

Доля респондентов из числа представителей сетевых аптек, которые отметили увеличение прибыльности за этот период, выросла: с 30 до 37%. Уменьшилась и доля тех, кто констатировал снижение прибыльности, с 19 до 13%.