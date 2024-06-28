РААС обнаружила рецептурный Эутирокс в свободной продаже на маркетплейсах

Эутирокс в дозировке 100 мкг и количестве 100 таблеток продается по цене 500 рублей за упаковку. Как указано в карточке товара склад продавца находится во Внуково. Фенибут в дозировке 250 мг (799 рублей за упаковку) и Феназепам в дозировке 1 мг (2050 рублей за упаковку) предоставляет один и тот же продавец «Мед Фарм», чей склад, как указано в карточке товара, находится в Алматы.

Vademecum направил запросы в Росздравнадзор и Wildberries.

В РААС уточнили, что постоянно проводят мониторинг номенклатуры, представленной на маркетплейсах, и отмечают все случаи онлайн-торговли лекарственными препаратами и БАД, проходящими с нарушением действующего законодательства. Исполнительный директор объединения Александр Опарин подчеркивает: «Это не первый случай, когда мы выявляем грубое нарушение порядка отпуска рецептурных препаратов. Для нас остается загадкой, почему маркетплейсы после многочисленных обращений все еще не сформировали эффективную систему отсева недобросовестных продавцов фармпродукции».

По утверждению Опарина, РААС и СРО «СП БАД» ведут совместную работу как с другими ассоциациями, так и с регуляторами, направленную на формирование четкой правовой базы онлайн-продажи лекарств и БАДов через маркетплейсы.

По данным директора по развитию «СП БАД» Ивана Дындикова, количество выявленных нарушений на крупнейших маркетплейсах за 2023 год возросло до десяти раз по отдельным видам запрещенных субстанций.

В мае 2024 года РААС выявил похожее нарушение на маркетплейсе OZON. Объединение обнаружило в свободной продаже рецептурные препараты: противоопухолевый Тамоксифен турецкого производства и противовоспалительный Преднол.

Над дистанционной торговлей рецептурными лекарствами с 2021 года работают и отраслевые ведомства. Пилотный проект по онлайн-продаже лекарств стартовал в марте 2023 года. В нем принимают участие аптечные учреждения Москвы, Московской и Белгородской области. Хоть законодатели и возлагают на «пилот» большие надежды, проект развивается не слишком быстро. В апреле 2024 года в Госдуме РФ выявили в нем проблему различия региональных алгоритмов онлайн-продажи рецептурных препаратов. Отраслевой комитет Госдумы и Минздрав сообщили о планах унифицировать этот порядок, однако до сих пор никаких нормативных шагов в этом направлении предпринято не было.

Фото: freepik.com

vademec