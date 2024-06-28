«Промомед» объявила об IPO на Московской бирже

ПАО «Промомед» планирует провести первичное публичное предложение в июле 2024 года на Московской бирже. Инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Основной акционер сохранит за собой преобладающую долю в капитале.

ПАО «Промомед» объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, с листингом на Московской бирже в июле 2024 года. Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на развитие портфеля инновационных препаратов в целевых категориях, поддержку производства технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений. Это позволит обеспечить рост и диверсификацию портфеля. Он представлен 330 лекарственными препаратами в различных терапевтических областях.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

«По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале», — говорится в сообщении компании. «Промомед» в 2005 году создал Петр Белый. Согласно СПАРК, он является владельцем 100% акций ПАО «Промомед». Какая доля останется за Белым после IPO, не сообщается. Сумма привлекаемых инвестиций также не называется.

В случае проведения IPO компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

«IPO – это этап развития, который позволит «Промомед» кратно увеличить возможности в создании новых технологий, опережающих наше представление о лекарственных решениях в области здравоохранения, и создаст устойчивую, долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон», — приводятся в сообщении слова гендиректора ПАО «Промомед» Александра Ефремова.

Накануне «РБК Инвестиции» со ссылкой на два источника сообщили, что группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести IPO. Компания планирует привлечь до 10 млрд руб., отметили они. При этом в ответ на запрос «ФВ» в пресс-службе заявили, что «формального решения компанией не принято, хотя размещение акций это возможный и потенциально логичный шаг».

О том, что «Промомед» может провести первичное размещение акций на Мосбирже до конца года, СМИ сообщали еще в апреле. Тогда на запрос «ФВ» представители «Промомеда» отметили, что решение об IPO пока не принято. «Мы рассматриваем все возможности привлечения капитала. На рынке уже успешно обращаются наши облигации. Конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала не принято. Если компания примет такое решение, мы обязательно об этом объявим», — заявили тогда в компании.

«Промомед» вышел на долговой рынок в 2020 году, разместив облигации на 1 млрд руб.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

Ринат Васбеев

pharmvestnik