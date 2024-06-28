Минздрав утвердил форму выписки из госреестра лекарств

Минздрав утвердил форму выписки из государственного реестра лекарств, приказ об этом вступит в силу с 1 января 2025 года. В утвержденной форме выписки 15 пунктов.

Минздрав утвердил форму выписки из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Приказ № 277н от 31.05.2024 вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно документу, форма выписки содержит 15 пунктов:

название препарата;

лекарственная форма с указанием дозировки;

название держателя или владельца регудостоверения препарата;

название и адрес производителя лекарства;

фармакотерапевтическая группа, код препарата по анатомо-терапевтическо-химической классификации ВОЗ;

номер фармакопейной статьи;

дата госрегистрации препарата и его регистрационный номер;

дата замены регудостоверения на бессрочное регудостоверение прапарата;

дата подачи заявления о подтверждении госрегистрации;

дата отмены госрегистрации;

качественный и количественный составы действующих веществ и качественный состав вспомогательных веществ препарата;

дата принятия решения о возможности рассматривать препарат в качестве орфанного;

наличие препарата в Перечне ЖНВЛП;

наличие в лекарстве наркотических или психотропных средств и их прекурсоров, подлежащих контролю;

сведения о подаче заявления о внесении изменений в документы, которые содержатся в регдосье на препарат.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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