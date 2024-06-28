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Минздрав утвердил форму выписки из госреестра лекарств

Минздрав утвердил форму выписки из государственного реестра лекарств, приказ об этом вступит в силу с 1 января 2025 года. В утвержденной форме выписки 15 пунктов.

Минздрав утвердил форму выписки из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Приказ № 277н от 31.05.2024 вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно документу, форма выписки содержит 15 пунктов:

  • название препарата;
  • лекарственная форма с указанием дозировки;
  • название держателя или владельца регудостоверения препарата;
  • название и адрес производителя лекарства;
  • фармакотерапевтическая группа, код препарата по анатомо-терапевтическо-химической классификации ВОЗ;
  • номер фармакопейной статьи;
  • дата госрегистрации препарата и его регистрационный номер;
  • дата замены регудостоверения на бессрочное регудостоверение прапарата;
  • дата подачи заявления о подтверждении госрегистрации;
  • дата отмены госрегистрации;
  • качественный и количественный составы действующих веществ и качественный состав вспомогательных веществ препарата;
  • дата принятия решения о возможности рассматривать препарат в качестве орфанного;
  • наличие препарата в Перечне ЖНВЛП;
  • наличие в лекарстве наркотических или психотропных средств и их прекурсоров, подлежащих контролю;
  • сведения о подаче заявления о внесении изменений в документы, которые содержатся в регдосье на препарат.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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28 июня, 2024 | Просмотров: 52