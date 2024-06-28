FDA одобрило исследование первой в мире клеточной терапии на основе плюрипотентных клеток

FDA выдало разрешение на проведение исследования NouvNeu001, первой в мире аллогенной клеточной терапии на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Препарат оценивается в ходе клинических испытаний в Китае с начала 2024 года.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило исследование NouvNeu001 — инновационной клеточной терапии от болезни Паркинсона. Об этом стало известно из пресс-релиза компании iRegene Therapeutics, разработавшей новый метод лечения.

Как утверждается, NouvNeu001 — первая в мире аллогенная (т.е. от донора) клеточная терапия на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Упомянутые клетки создаются искусственно в лаборатории. Их получают путем «перепрограммирования» обычных клеток взрослого организма в эмбриональные стволовые клетки. Впоследствии они могут превращаться практически в любой тип клеток организма.