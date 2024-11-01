«ИПС» выиграла конкурс на сервис медтехники в семи подмосковных клиниках до 2026 года

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил тендер на поиск подрядчика сервисных услуг в конце сентября 2024 года. Заявка «ИПС» стала единственной на конкурсе. Согласно условиям тендера, победитель будет проводить сервис, техническое обслуживание и ремонт установленной в клиниках региона техники GE Healthcare, Siemens Healthineers, Hitachi и Philips с обеспечением гарантии после завершения ремонта.

«ИПС» станет оператором ремонта и сервиса в семи крупнейших клиниках Московской области, среди которых – Балашихинская больница, Московский областной онкологический диспансер, Подольская детская больница, Мытищинская областная клиническая больница, Московский областной перинатальный центр, Подольская областная клиническая больница и Красногорская больница.

Компания «ИПС» – бывшее представительство международной Image Processing Systems, один из лидеров рынка сервиса и технического обслуживания медицинской техники в России. По итогам 2018 года компания заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков сервисных услуг на рынке госзаказа по версии Аналитического центра Vademecum с общим чеком в размере 0,648 млрд рублей, уступив только столичной «Эзра».

В 2022 году компания стала победителем конкурса на сервис медтехники НМИЦ им. Н.Н. Блохина на общую сумму 667 млн рублей при максимальной потенциальной стоимости оборудования и запчастей 10,6 млрд рублей. В контур договора вошло техническое обслуживание и ремонт с поставкой запчастей для МРТ, КТ, рентгеновских аппаратов, гамма-камер, ПЭТ-томографов, систем архивации, УЗИ и других медизделий с правом обслуживания до 31 декабря 2024 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо ООО «ИПС» принадлежит ООО «ИПС Медикал Системс», которым, в свою очередь, владеет люксембургская United Technologies, Виктор Ревенко и Оксана Сергеева. Выручка юрлица в 2023 году по РСБУ составила 2,85 млрд рублей, чистая прибыль – 61,78 млн рублей.