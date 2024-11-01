Аналитики заявили о стабилизации роста цен на медтехнику в сентябре

Компания RNC Pharma представила данные по инфляции на рынке медтехники за сентябрь 2024 года. Отмечается рост цен за январь—сентябрь на уровне 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Максимальный рост зафиксирован в категории глюкометров. Ценовая динамика в других категориях медицинской техники, включая тест-полоски для глюкометров, небулайзеры, термометры и тонометры, также показала разнообразные тенденции с различиями между онлайн- и офлайн-каналами продаж.

На розничном рынке России (включая онлайн-продажи) цены на медицинскую технику и медицинские изделия по анализируемым категориям* в январе—сентябре 2024 года выросли на 9,2% к аналогичному периоду 2023 года. Уровень индекса цен в онлайне был существенно ниже, чем в традиционной рознице. По данным аналитиков RNC Pharma, за девять месяцев показатель в сегменте e-com составлял 5,4%, при этом в офлайне инфляция достигала 10,8%.

В разных категориях медтехники показатели инфляции** значительно отличаются. Среди пяти анализируемых типов медизделий максимальный рост второй год подряд фиксируется в категории глюкометров. Со второй половины 2023 года индекс цен здесь устойчиво повышался. В июле 2024 года был отмечен абсолютный максимум — 95,8% (рис. 1). В последующие месяцы заметно снижение индекса — к сентябрю этот показатель опустился до 64,7%. При этом цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в традиционном ритейле. По итогам девяти месяцев индекс цен на глюкометры в онлайн составил 46,2%, в то время как в офлайн-канале показатель инфляции превышал 82%. Суммарно в обоих каналах по итогам января—сентября 2024 года индекс цен по категории был зафиксирован на уровне 78,2%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались. Такая тенденция наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 года вновь наметилось повышение показателя инфляции, и к июлю он достигал 10,4%. В августе и сентябре рост фиксировался на одном уровне в пределах 8,7%. Суммарно по итогам девяти месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 6,1%. При этом если в традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 6,6%, то в е-com это значение было на уровне 4,8%.

Рис. 1. Инфляция на розничном рынке глюкометров и тест-полосок в январе 2023—сентябре 2024 гг., %

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 года (-7,3%). Повышение произошло только к концу прошлого года. При этом в начале 2024 года индекс цен немного корректировался вниз, но в марте он снова возобновил рост, и по итогам сентября инфляция достигала 5,9%. При этом цены на маркетплейсах в январе—сентябре 2024 года понизились на 1,7%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,3%. Суммарно на рынке в целом в первые девять месяцев 2024 года индекс цен на небулайзеры составил 4,5%.

Рис. 2. Инфляция на розничном рынке небулайзеров в январе 2023—сентябре 2024 гг., %

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 года характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен начал расти на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту (рис. 3). Максимальный показатель был зафиксирован в июле 2024 года (8,1%), в августе началось снижение, и к сентябрю индекс цен составлял уже скромные 3%. По итогам первых девяти месяцев 2024 года цены в обоих каналах продаж росли, причем в e-com динамика была выше — на уровне 7,9%, в офлайн инфляция в этот период не превышала 4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января—сентября 2023 года составило 4,2%.

Рис. 3. Инфляция на розничном рынке медицинских термометров в январе 2023—сентябре 2024 гг., %

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным (рис. 4). В зону роста индекс вышел в конце 2023 года и с тех пор неуклонно рос. В июле текущего года он достиг 9,9%, однако в сентябре наблюдается незначительное снижение до 9%. Причем в интернет-продажах по итогам января—сентября 2024 года инфляция незначительная — всего 1,9%. В офлайн же цены на тонометры за этот период повысились на 8,7%. Суммарно за девять месяцев 2024 года на рынке в целом цены выросли на 5,9%.

Рис. 4. Инфляция на розничном рынке тонометров в январе 2023—сентябре 2024 гг., %

* В рамках данного обзора анализируются следующие типы медицинской техники и медицинских изделий: глюкометры, тест-полоски для глюкометров, небулайзеры, медицинские термометры, тонометры.

** Индекс цен Ласпейреса к аналогичному периоду прошлого года, %, руб.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

pharmvestnik