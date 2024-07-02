Калининградский янтарный комбинат планирует поставлять янтарь в Китай для производства лекарств

Калининградский янтарный комбинат планирует сотрудничать с китайскими компаниями в сфере производства медицинских препаратов. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на информацию, полученную от гендиректора предприятия Михаила Зацепина на VII Международном экономическом форуме янтарной отрасли AmberForum 2024, который проходит в Светлогорске.

“Состоялись переговоры с китайскими производителями, которые занимаются выпуском лекарственных препаратов. Они обратились с просьбой предоставлять им янтарь для производства медицинских препаратов. Иммуностимулирующих и так далее. Мы будем рады с ними взаимодействовать. Производство медицинских аппаратов – это не сиюминутная история, это требует сертификации и так далее. Это задача, она будет достаточно длительной перспективы, но она имеет место быть, потому что в составе балтийского янтаря есть янтарная кислота, а это, все мы знаем, достаточно сильный иммуностимулятор. Обладает большими бактерицидными свойствами, поэтому я думаю, что у этого направления есть серьезные перспективы”, – сказал Зацепин.

По словам исполнительного директора госкорпорации “Ростех” Олега Евтушенко, за два года комбинат нарастил переработку янтаря с 13 до 25 тонн. При этом Евтушенко отметил, что мощности комбината позволяют нарастить объем переработки до 50 тонн.

АО “Калининградский янтарный комбинат” ведет промышленную добычу янтаря-сырца и изготавливает из него ювелирную и сувенирную продукцию. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году комбинат был передан под управление Ростеху.

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