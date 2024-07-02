«Биннофарм Групп» трижды отмечена на премии Smartpharma Awards 2024

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» и препараты ее портфеля были отмечены в трех номинациях на ежегодной премии фармацевтов Smartpharma Awards.

В номинации «Системный вентоник для лечения варикоза и геморроя» завоевал премию препарат «Венарус», «Авиамарин» был отмечен в номинации «Средство от укачивания в транспорте». Также призером в номинации «Выбор фармацевта: МНН-дженерики, которым я доверяю» стала компания «Биннофарм Групп».

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»: «Отраслевые премии имеют особое значение для компании. Они являются подтверждением того, что профессиональное сообщество отдает предпочтение „Биннофарм Групп“ и ее препаратам. Мы выстраиваем правильные коммуникации со специалистами здравоохранения, наши продукты являются выбором врачей и фармацевтов для рекомендации и пациентов для покупки».

Номинантами премии становятся компании и бренды, выбранные экспертным советом на основании анализа рынка, при этом Smartpharma Awards – единственная премия, где победителей определяют сами фармацевты, ежедневно работающие с пациентами и помогающие им выбирать лучшее.

gxpnews