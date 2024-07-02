GSK переходит на 100% возобновляемую электроэнергию в Сингапуре к 2025 году

В 2025 году GlaxoSmithKline (GSK) планирует достичь 100% использования возобновляемой электроэнергии на всех производственных площадках в Сингапуре. Эта инициатива является частью глобальной стратегии компании по переходу на устойчивую энергетику, сообщила пресс-служба британского производителя.

GSK уже заключила контракт с местным поставщиком возобновляемой энергии для обеспечения поставок солнечной электроэнергии. Планируется, что эти меры помогут снизить выбросы углекислого газа и улучшить экологические показатели производства.

Компания активно работает над сокращением своего углеродного следа и стремится стать более экологически ответственной. Внедрение возобновляемой энергии в Сингапуре является важным шагом на пути к этой цели. Таким образом, GSK демонстрирует свою приверженность устойчивому развитию и экологической ответственности, создавая прецедент для других компаний в отрасли, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что FDA расширило возрастные показания для применения вакцины Arexvy от компании GSK, сделав ее первой вакциной против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), доступной для взрослых в возрасте от 50 до 59 лет с повышенным риском заболевания нижних дыхательных путей.

gxpnews