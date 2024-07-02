Eisai и Biogen запускают препарат от болезни Альцгеймера Leqembi в Китае

Eisai и Biogen объявили о запуске препарата для лечения болезни Альцгеймера под торговым названием Leqembi в Китае. Это произошло после одобрения препарата Национальным управлением медицинских продуктов Китая (NMPA) для лечения легкого когнитивного расстройства и легкой деменции, вызванной болезнью Альцгеймера. Китай стал третьей страной, одобрившей этот препарат, после США и Японии.

Leqembi (lecanemab-irmb) – первое в мире одобренное средство против этого заболевания – появится в стране во второй половине 2024 года. Китай стал третьей страной, получившей разрешение на продажу, после США (июль 2023 года) и Японии (сентябрь 2023 года). Основанием для этого решения стало исследование третьей фазы, в результате которого препарат достиг первичной конечной точки и всех ключевых вторичных конечных точек со статистически значимыми результатами.

Запуск препарата в Китае планируется в третьем квартале 2024 года. Eisai будет заниматься распространением препарата в Китае и предоставлением информации через специализированных медицинских представителей. Компания также намерена улучшать осведомленность о болезни Альцгеймера и сотрудничать со специалистами для улучшения диагностической среды, включая использование биомаркеров на основе крови. Также компания планирует использовать онлайн-платформу Yin Fa Tong для предоставления услуг по ранней консультации и последующему наблюдению за пациентами​.