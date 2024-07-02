В Ярославском лицее состоялся выпуск нового набора фармацевтического класса

В Ярославском лицее № 86, базовой школе Российской академии наук, состоялся шестой выпуск фармацевтического класса – совместного образовательного проекта группы компаний «Р-Фарм» и правительства Ярославской области. Ученики освоили специализированную образовательную программу, разработанную при участии экспертов компании.

За период учебы в 10-11-х классах школьники углубленно изучили химию и предметы естественно-научного цикла с преподавателями ведущих вузов и колледжей региона, приобрели практические навыки во время дополнительных образовательных занятий. Практико-ориентированные методы обучения на базе оснащенного «Р-Фарм» класса также предполагают стажировки в лабораториях и посещение фармацевтических производств.

Фармкласс на базе лицея № 86 функционирует более семи лет. Решение о его создании было поддержано Ярославским фармацевтическим кластером. Проект нацелен на подготовку высококвалифицированных специалистов для биофармацевтической и химической промышленности.

«За последние годы фармклассы стали важной частью образовательной экосистемы, которую последовательно выстраивает „Р-Фарм“. Выпускники лицея выбирают профильное образование в вузах, обучаются по договорам целевого обучения, проходят практику на заводах компании. Надеемся, что полученные знания и практические навыки помогут ребятам выбрать правильный путь в жизни», – поделилась директор департамента подготовки кадров «Р-Фарм» Екатерина Репкина.

gxpnews