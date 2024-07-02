«Фармимэкс», ЦВ «Протек», Sanofi и «Ирвин 2» поставят для «Круга добра» 4 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги семи аукционов на поставку лекарств для «Круга добра», пишет «ФВ». Компании «Фармимэкс», ЦВ «Протек», «Санофи Россия» и «Ирвин 2» будут поставлять по максимальной цене контракта следующие препараты: элосульфаза альфа для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А; карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы; ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет и селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.

Закупить препарат асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией не удалось из-за отсутствия заявок на участие. Не нашлось желающих и на участие в электронном запросе котировок на поставку иммуноглобулина. В первой половине июня из-за отсутствия заявок на участие не состоялся аукцион на поставку этого лекарства. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 14 аукционов на поставку 13 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и туберкулеза.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщики 1 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 2570,00 мл 21 003,84 53 979 868,80 АО «Фармимэкс» 2 Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг 6060,00 табл. (шт.) 6499,16 39 384 909,60 АО ЦВ «Протек» 3 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл 50,40 мл 240 380,80 12 115 192,32 Не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе 4 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 504,00 табл. (шт.) 17 176,50 8 656 956,00 АО «Санофи Россия» 5 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл, и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10% 5100,00 мл 660,33 3 367 683,00 Не подано ни одной заявки на участие в электронном запросе котировок 6 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 3300,00 табл. (шт.) 3333,67 11 001 111,00 ООО «Ирвин 2» 7 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 3333,67 табл. (шт.) 4860,00 16 201 636,20 ООО «Ирвин 2»

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