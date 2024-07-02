«Фармимэкс», ЦВ «Протек», Sanofi и «Ирвин 2» поставят для «Круга добра» 4 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги семи аукционов на поставку лекарств для «Круга добра», пишет «ФВ». Компании «Фармимэкс», ЦВ «Протек», «Санофи Россия» и «Ирвин 2» будут поставлять по максимальной цене контракта следующие препараты: элосульфаза альфа для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А; карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы; ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет и селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.
Закупить препарат асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией не удалось из-за отсутствия заявок на участие. Не нашлось желающих и на участие в электронном запросе котировок на поставку иммуноглобулина. В первой половине июня из-за отсутствия заявок на участие не состоялся аукцион на поставку этого лекарства. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщики
|1
|Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|2570,00 мл
|21 003,84
|53 979 868,80
|АО «Фармимэкс»
|2
|Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг
|6060,00 табл. (шт.)
|6499,16
|39 384 909,60
|АО ЦВ «Протек»
|3
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл
|50,40 мл
|240 380,80
|12 115 192,32
|Не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе
|4
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|504,00 табл. (шт.)
|17 176,50
|8 656 956,00
|АО «Санофи Россия»
|5
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл, и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%
|5100,00 мл
|660,33
|3 367 683,00
|Не подано ни одной заявки на участие в электронном запросе котировок
|6
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|3300,00 табл. (шт.)
|3333,67
|11 001 111,00
|ООО «Ирвин 2»
|7
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|3333,67 табл. (шт.)
|4860,00
|16 201 636,20
|ООО «Ирвин 2»