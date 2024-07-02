Минфин Хакасии: регион задолжал фармкомпаниям и поставщикам медизделий 815 млн рублей

Слова Тугужекова передает местное информагентство «Хакасия». Как выяснили журналисты, на льготное лекобеспечение в Хакасии из республиканского бюджета выделено 1,3 млрд рублей, также в 2024 году поступил дополнительный транш в 196 млн рублей из федбюджета, но этих объемов не хватает. На начало года задолженности не было, но на 1 июня она составила уже 815 млн рублей.

Как заверили в Минфине и Минздраве республики, на самом лекобеспечении и отгрузке медизделий это не скажется: в больницах региона достаточно запасов продукции. «Погашение кредиторской задолженности планируется осуществить по мере поступления собственных доходов в республиканский бюджет», – пояснил Тугужеков.

О своем критическом состоянии заявили некоторые фармдистрибьюторы. Так, в ООО «Лек 19» сообщили, что вынуждены работать в долг и брать кредиты для покрытия текущих нужд из-за неоплаченных контрактов.

Одной из основных причин ситуации власти Хакасии называют дефицит республиканского бюджета в 2024 году, что вызвано падением поступлений налога на прибыль в бюджет от предприятий алюминиевой и угольной промышленности. Собственные доходы республиканского бюджета в 2023 году составили 31,5 млрд рублей, что на 20% (7,9 млрд рублей) меньше, чем в 2022 году. За первый квартал 2023 года уровень поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет составил 4,4 млрд рублей, что на 46% меньше, чем в сопоставимом периоде 2022 года. Кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 мая 2024 года составляет 5 млрд рублей, республиканская – 1,9 млрд рублей, муниципальная – 3 млрд рублей.

По состоянию на 20 июня 2024 года на рассмотрении Арбитражного суда Хакасии находились иски фармкомпаний к Минздраву республики на общую сумму 333 млн рублей, по данным ИА «Хакасия». Как выяснил Vademecum, только за июнь 2024 года к Минздраву региона было подано как минимум 20 арбитражных исков от различных фармкомпаний.

Информация о дефиците бюджета отдельных регионов на здравоохранение периодически возникает еще с начала пандемии COVID-19, проблемы продолжились и в 2023-2024 годах. В мае 2024 года прокуратура Магаданской области потребовала у правительства, Облдумы и Минздрава региона решить финансовые проблемы областной больницы и других региональных медучреждений, у которых суммарно накопилась задолженность перед контрагентами в размере 2,5 млрд рублей.

Задолженность клиник формируется отдельно по линии ОМС, за этим показателем федеральные регуляторы следят с конца 2023 года по специальному «инциденту». Глава ФФОМС Илья Баланин докладывал, что ситуация в целом по стране, в том числе благодаря мониторингу регионов, улучшилась: за 2023 год общий объем просроченной задолженности почти не вырос и составил 0,6% от объема субвенций ОМС, и только 10% клиник на конец 2023 года имели просроченный долг. Также если в 2022 году кредиторская задолженность отсутствовала в 29 субъектах, то 2023 год без долгов закончили 37 территорий, в 12-ти – суммы «незначительные».