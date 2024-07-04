Чем обусловлено состояние фармрынка в 2024 году

Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк – об импортозамещении, инфляции и других важных для отрасли факторах.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. С начала распространения этой инфекции ею заразились более 765 млн человек в мире. В России число выявленных случаев коронавируса достигло почти 23 млн. Жертвами ковида стали около 400 тысяч человек.

Почти четыре года мы жили в условиях дополнительной нагрузки на здравоохранение, которая была связана с лечением этого заболевания, контролем над ним и борьбой с его последствиями. И показатели 2023 года на фармрынке во многом определялись этим влиянием.

С другой стороны, на развитии российского фармрынка сказались и продолжают сказываться геополитические события 2022 года. Это делает выбранный курс на импортозамещение еще более важным. Санкционные меры заставили отечественную фармпромышленность активнее заниматься созданием препаратов, которые могут заместить на рынке иностранные лекарства. В результате в 2023 году было рекордное количество новостей по запуску и инвестированию в строительство новых производств, причем большая их часть была связана с выпуском субстанций.

В целом объем фармацевтического рынка России в 2023 году составил 2578 млрд рублей, что всего на 0,3% больше, чем в 2022-м. В долларах и евро в прошлом году рынок заметно сократился из-за ослабления рубля. Так, в долларовом выражении объем составил 30,8 млрд, что на 18% ниже, чем за год до этого. В евро динамика рынка составила минус 21%, а общий объем – 28,6 млрд.

Государственный сектор сейчас занимает 36% объема рынка лекарств. В 2021-2023 годах этот показатель снизился на 6 процентных пунктов. Сильнее всего в 2023 году упали закупки больниц – на 21%: снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией привело к уменьшению количества тендеров на препараты, рекомендованные для лечения COVID-19. За год их объем сократился на 86%. Вместе с этим высокими темпами продолжает расти финансирование фонда поддержки детей «Круг добра»: в 2023 году было закуплено лекарств на 47 млрд рублей. Увеличиваются и закупки препаратов по программам для льготников.

Показатели в коммерческом сегменте лекарств в 2023 году определялись теми же факторами, которые влияли на рынок в 2022-м. Весь 2023 год можно было наблюдать снижение спроса на противовирусные средства и антикоагулянты. Однако структурное распределение и сезонность вернулись к доковидному уровню. А дополнительный прирост продаж в конце года обеспечивал традиционный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период.

По результатам 2023 года емкость коммерческого рынка лекарственных препаратов составила порядка 4,5 млрд упаковок, или 1432 млрд рублей. При сравнении с 2022 годом объем продаж лекарств в упаковках практически не изменился (–0,4%). В стоимостном выражении реализация выросла на 6,1% относительно прошлого года.

В долларах и евро в прошлом году рынок заметно сократился из-за ослабления рубля.

Если же говорить о широте номенклатуры препаратов, то стоит отметить, что в целом доступность лекарственных средств для населения не была ограниченной. Пока только три иностранные компании полностью ушли с российского рынка, но при этом права на реализацию препаратов были переданы работающим производителям.

Доля локализованных лекарственных препаратов по итогам 2023 года в стоимостном выражении составила 45,1%. Это совпадает с цифрой 2022 года. Такая ситуация обусловлена трендами развития госсегмента: финансирование дорогостоящих программ привело к росту доли импортных препаратов в этом сегменте, что сказалось на рынке в целом. Так, в 2022 году доля лекарств, произведенных за рубежом и закупленных через тендеры, составляла 57%, тогда как в 2023 году – 60%. Особенность импортозамещения в госсегменте действительно влияет на структуру закупки конкретных МНН, и появление отечественного препарата приводит к практически полному вытеснению иностранных аналогов. Но вновь выводимые на рынок оригинальные лекарства имеют более высокую стоимость и чаще всего оказываются импортными.

В коммерческом сегменте наблюдается переключение потребителя на локализованные препараты – 48,1% (+1,3% по доле). Более агрессивная маркетинговая политика отечественных компаний и снижение активности иностранных производителей также способствуют росту доли продаж в аптеках препаратов, произведенных на территории России.

В итоге имеем такую картину: лидирующие позиции по итогам 2023 года в рублях остались за иностранными компаниями – Bayer, Novartis и Sanofi. В рейтинге по упаковкам тройка лидеров полностью состоит из отечественных корпораций: «Фармстандарт», «Озон», «Биннофарм Групп».

Считаю, что поддержке отечественных компаний и росту их доли на рынке способствуют принимаемые правительством решения. В июне 2023 года была утверждена стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года «Фарма-2030» с целью последовательного импортозамещения и фокуса на развитии производства фармсубстанций на территории РФ. В конце 2023 года получил развитие проект «Продукты на полку». Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из «недружественных» стран. В настоящий момент для решения вопроса доступности оригинальных препаратов работает механизм выдачи принудительной лицензии.

В 2024 году основным фактором динамики рынка остается инфляционная составляющая. Увеличение цен будет продолжаться за счет роста стоимости компонентов, кредитных средств, расходов на продвижение продукции отечественных компаний. Основные программы государственного сегмента также получили финансирование, которое индексируется в зависимости от инфляции. В целом объем фармацевтического рынка может достичь 2,8 трлн рублей (+8%). В упаковках прогнозируется положительная динамика – порядка 3-4%.

gxpnews