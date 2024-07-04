США выделили Moderna $176 млн на производство вакцины от птичьего гриппа

Правительство США выделило $176 млн компании Moderna для ускорения разработки вакцины против птичьего гриппа, сообщила компания. Это произошло на фоне растущей обеспокоенности по поводу вспышки вируса H5N1 среди молочного скота в нескольких штатах и заражения трех работников молочной фермы с марта. Средства от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок США будут использованы для завершения поздней стадии разработки и тестирования предпандемической вакцины на основе мРНК против птичьего гриппа H5N1, говорится в заявлении компании. В соглашение также включены дополнительные возможности по подготовке и ускорению реагирования на будущие угрозы общественному здравоохранению.

В марте власти США сообщили о первой вспышке вируса H5N1 среди молочного скота. С тех пор вирус инфицировал более 130 стад в 12 штатах. Ученые обеспокоены тем, что воздействие вируса на птицеводческих и молочных фермах может повысить риск мутации вируса и его способности легко распространяться среди людей, что может привести к пандемии.

В прошлом году компания Moderna начала исследование безопасности и иммуногенности своей вакцины от птичьего гриппа под названием mRNA-1018 на здоровых взрослых в возрасте от 18 лет и старше. Это исследование включало как подтип H5 птичьего гриппа, который в настоящее время циркулирует среди молочного скота, так и подтип H7 птичьего гриппа. Компания заявила, что результаты этого исследования ожидаются в этом году и будут использованы для составления планов развития на поздней стадии.

«Технология мРНК-вакцины обеспечивает преимущества в эффективности, скорости разработки и производства, масштабируемости и надежности при борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, что было продемонстрировано во время пандемии COVID-19», – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Производство обычных вакцин против гриппа с использованием клеточной или яичной технологии может занять от четырех до шести месяцев. Вакцина компании Moderna использует технологию мРНК (информационной РНК), применяемую также в вакцине от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Moderna столкнулась с существенными финансовыми изменениями и заявила, что чистый убыток компании в первом квартале 2024-го составил $1,2 млрд.

gxpnews