ЦРПТ подвел итоги пилота по выгрузке инструкций и изображений упаковок лекарств в СМДЛП

Сорок производителей и импортеров лекарств приняли участие в пилоте по подаче в систему МДЛП инструкции по медицинскому применению, а также изображения упаковки товара. Эксперимент проходил с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2024-го.

ЦРПТ положительно оценил итоги пилота, в рамках которого производители и импортеры лекарств выгружали в систему маркировки актуальный внешний вид упаковки лекарства и инструкцию к каждой партии. Всего в эксперименте приняли участие 40 игроков рынка, сообщили «ФВ» в пресс-службе оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) «Честный знак».

Новый функционал в системе маркировки тестировался с 1 сентября 2023 года.

Идея протестировать такой функционал возникла в связи с тем, что «все чаще в аптеках потребители могли встретить одно и то же лекарство в упаковках разного дизайна. Возникало подозрение в фальсификате или контрафакте, хотя на самом деле это было следствием ребрендинга или смены материала упаковки», отметили в пресс-службе «Честного знака».