Экс-замглавы самарского Минздрава получил 9,5 лет колонии за взятку

Следствие установило, что с января по август 2022 года Майрамукаев получил от неназванного директора компании «ДМ-Групп» 15 млн рублей. Деньги якобы предназначались за общее покровительство и содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования. В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства экс-чиновника на общую сумму более 9 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ДМ-Групп» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Владельцем 65% долей является Артур Дроздов (руководитель организации с 2019 года), еще 35% – у Алексея Мефодьева. Выручка в 2023 году составила 1,064 млрд рублей, чистая прибыль – 77,5 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которому вынесен приговор, возбудили в конце августа 2023 года. В СК тогда утверждали, что переданные Майрамукаеву средства предназначались за заключение договоров на поставку медтехники на общую сумму 147 млн рублей и что часть взятки экс-чиновник получил в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Асланбека Майрамукаева отправили в СИЗО в августе 2023 года. С тех пор срок нахождения под стражей неоднократно продлевался.

Бывший замминистра также является фигурантом дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при организации госзакупок для нужд ОКБ им. В.Д. Середавина. По версии следствия, он совместно с другими подозреваемыми мог присвоить бюджетные средства, выделенные для закупки мониторов пациентов. В июле 2021 года Управление ФСБ Самарской области установило, что один из руководителей Самарской ОКБ им. В.Д. Середавина заключил государственные контракты на поставку 50 единиц оборудования без конкурсных процедур. Общая сумма составила 34 млн рублей. Как выяснили в СК, стоимость закупленного оборудования на 16 млн рублей превысила среднюю рыночную цену, а средства якобы присвоили фигуранты дела. Свою вину Асланбек Майрамукаев не признал.