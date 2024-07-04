Слово редактора

Дорогие друзья!

Эксперты характеризуют 2023 год как умеренно стабильный для российской фармацевтической отрасли, несмотря на сохраняющиеся геополитические проблемы, ослабление рубля, рост инфляции и другие экономические сложности. Более того, можно с уверенностью утверждать, что отрасль имеет все предпосылки для дальнейшего развития и модернизации.

Фармацевтический рынок восприимчив к разного рода изменениям. Как только возникла необходимость, были перестроены логистические цепочки, пересмотрены поставщики субстанций, проанализированы возможности использования производственных мощностей для замены импортного оборудования российскими аналогами.

Заметно увеличилось количество российских препаратов. Мы наблюдаем стремительный рост производства. Все понимают, что наступил идеальный период для развития фармкомпаний, чему способствует и законодательная поддержка отрасли.

Вместе с тем существует ряд вопросов, требующих повышенного внимания. Для производителей лекарственных средств необходимо предусмотреть дополнительные механизмы ценообразования – например, в ситуациях, когда меняются курсы валют.

Финансовая поддержка также необходима для удешевления кредитных ресурсов, стимулирования развития экспорта, корректировки государственной пошлины при перерегистрации лекарственных препаратов и даже для устранения дефицита кадров. Государственная поддержка должна быть не только в виде прямых инвестиций, но и в виде различных льготных режимов, в том числе налогообложения.

Полагаю, что как никогда важным остается сохранение диалога внутри индустрии. Индустриальные ассоциации становятся все более значимыми как надежные платформы для контактов между компаниями и взаимодействия с экспертным сообществом, а также для постоянного сотрудничества с органами власти.

Лилия Титова,

исполнительный директор Союза

профессиональных фармацевтических

организаций

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