Исследование: прием мультивитаминов не снижал уровень смертности среди здоровых людей

Результаты исследования 26 июня 2024 года были опубликованы в научном журнале Jama Network.

В исследовании приняли участие 390 124 «в целом здоровых» взрослых американцев, которые принимали витамины ежедневно в течение 20 лет. Ученые использовали данные нескольких проведенных ранее исследований, проходивших с 1993 по 2001 год и с 1998 по 2004 год. Средний возраст участников составлял 61,5 года. На момент начала эксперимента никто из них не имел онкологических или хронических заболеваний. Ученые констатируют: в США каждый третий взрослый принимает мультивитаминные добавки для профилактики заболеваний.

В ходе наблюдения произошло 164 762 случая смерти. От онкологических заболеваний умерли около 50 тысяч человек, из-за патологии сердца и сосудов зафиксировано 35 тысяч случаев смерти, а от цереброваскулярных заболеваний – 9 тысяч.

«Мы обнаружили, что ежедневное использование ИВЛ по сравнению с неиспользованием было связано с повышением риска смертности на 4%. Мы не нашли доказательств в поддержку улучшения долголетия среди здоровых взрослых, которые регулярно принимают поливитамины. Однако мы не можем исключить возможность того, что их ежедневное использование может быть связано с другими последствиями для здоровья, связанными со старением», – говорится в исследовании.

В 2021 году, когда была пандемия COVID-19, платформа автоматизации маркетинга Mindbox проанализировала динамику спроса на биологически активные добавки (БАД) и витамины в периоды с июля по декабрь 2020 года и с января по июнь 2021 года. Специалисты выяснили, что в России увеличился спрос на препараты для поддержки иммунной системы и на БАД для здоровья суставов, однако упал спрос на комплексные мультивитамины.

Тогда больше всего спрос в денежном выражении вырос на витамин D3 (на 450%), интерес к пребиотикам (полезным для кишечника бактериям) в 2021 году поднялся в два раза, на третьем месте в рейтинге по росту спроса оказался легкоусвояемый цитрат цинка (спрос на него вырос на 78%). Общая выручка от продажи БАД в российских аптеках выросла в 2,5 раза, пик спроса на добавки пришелся на сентябрь 2020 года и апрель-май 2021 года (начало второй и третьей волн пандемии).