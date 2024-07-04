FDA одобрило препарат от болезни Альцгеймера компании Eli Lilly

FDA одобрило препарат Kisunla (donanemab-azbt) компании Eli Lilly для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, который способен замедлить снижение когнитивных функций на 22% по сравнению с плацебо. Годовой курс терапии Kisunla будет стоить 32 тыс. долларов, а его применение может быть прекращено после завершения лечения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Kisunla (donanemab-azbt) от болезни Альцгеймера, разработанный компанией Eli Lilly. Об этом говорится в сообщении американского регулятора.

Kisunla может быть использован для лечения пациентов с ранней стадией нейродегенеративного заболевания или легкими когнитивными нарушениями. В ходе клинических испытаний III фазы с участием 1736 пациентов Kisunla замедлил снижение когнитивных функций у пациентов на 22% по сравнению с плацебо спустя 72 недели. При этом чем легче форма болезни Альцгеймера, тем более эффективен препарат.

Наиболее частыми побочными эффектами были аномалии визуализации головного мозга на МРТ, ассоциированные с отложением амилоида (ARIA), и головные боли. В показаниях лекарственного средства указывается предупреждение о риске ARIA.