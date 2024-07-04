RNC Pharma представила рейтинг лекарств с максимальным индексом дистрибуции

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг лекарств с максимальным индексом дистрибуции с января по май. Почти 43% торговых марок препаратов в ассортименте фармрозницы представлены менее чем в 1% российских аптек. Только 2,8% торговых марок (237 позиций) попадают в категорию с индексом дистрибуции от 70 до 90%.

С января по май всего 23 торговые марки (это 0,3% от общего количества брендов на розничном рынке) можно было приобрести практически во всех российских аптеках, сообщили аналитики RNC Pharma. Несмотря на небольшое количество таких продуктов, совокупно они обеспечивают 7,9% стоимостного и 10,9% натурального объема продаж в лекарственном ассортименте фармритейла.

Максимальная доля от общего количества торговых марок при этом приходится на препараты с наименьшей распространенностью — 42,8% брендов обнаруживаются в менее чем 1% аптечных учреждений. В объеме аптечного рынка на эти лекарства приходится мизерная доля — 1% в рублях и 0,3% в упаковках. В этом диапазоне представлено порядка 3,6 тыс. торговых марок. Здесь присутствуют как лончи, претендующие наращивать показатели дистрибуции, так и продукты, покидающие рынок.

Только 2,8% торговых марок (237 позиций) попадают в категорию с индексом дистрибуции от 70 до 90%. По данным аналитиков, именно эта масса продуктов обеспечивает наибольшую долю рынка — 40,6% в денежном и 35,1% в натуральном выражении. Менее 3,5% брендов (293 продукта) присутствуют в 50—70% точек продажи — на них в январе—мае приходилось 17,9% в рублях и 16,5% в натуральных единицах. Марки, которые обнаруживались в 30—50% точек по стране (489 шт.), занимают долю на рынке, равную 14,7% в денежном и 15% в натуральном выражении.