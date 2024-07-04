Мишустин рассказал о планах увеличить долю производства российских лекарств до 90%

Премьер-министр провел стратсессию по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья», в который войдет создание лекарственных форм нового поколения. В ближайшие пять лет в рамках нацпроекта планируют разработать 25 генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, а также 11 изделий на основе искусственного интеллекта. Доля производства лекарств отечественного производства должна вырасти до 90%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья», одна из задач которого — помощь в проведении клинических исследований и испытаний с последующей регистрацией и выводом на рынок перспективных препаратов, медизделий и продуктов.

Предполагается, что в нацпроект войдут пять федеральных проектов, в том числе по созданию изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских, а также когнитивных технологий будущего.

«В этом году отрасль демонстрирует высокую динамику. За пять месяцев этого года рост производства лекарств и медматериалов приблизился к 8%. И национальный проект призван поддержать такую тенденцию», — заявил Мишустин.

За пять лет в рамках нацпроекта намерены сформировать механизм продвижения вплоть до внедрения, обеспечить разработку 25 генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, а также 11 изделий на основе искусственного интеллекта.

По словам Мишустина, за время действия нацпроекта планируется увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%, по медицинским изделиям — до 40%.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «дорожные карты» по организации производства лекарств и медицинских изделий, ранее импортируемых в Россию, сейчас включают 186 препаратов и 368 медизделий. Эти карты послужили основой перечня конечной продукции, которая будет создана в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Голикова также добавила, что для препаратов и медизделий в России классификации уже нормативно закреплены и новые не требуются.

За последние три года 63% продаваемых лекарств производится в стране, это каждая третья упаковка из пяти, следует из статистики, приведенной Голиковой на стратсессии. Почти 46% лекарств производятся в России по полному циклу и треть закупаемых изделий — отечественного производства.

По словам вице-премьера, отдельный вопрос, требующий решения, — это расширение собственного производства радиофармацевтических лекарств. В России радиофармпрепараты применяют в основном в онкологии для диагностики и контроля заболеваний. При этом в мире на первом месте стоит кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, на втором — неврология и на третьем — онкология.

«Нам предстоит перевернуть пирамиду, сконцентрировав усилия производителей на тех радиофармацевтических препаратах, которые мы не производим. Из них приоритетными являются 29. Особенно подчеркну необходимость организации собственного производства рубидия для диагностики ишемических заболеваний сердца», — заявила Голикова.

Фото: пресс-служба правительства

Дина Коблова

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