Минфин внес в Госдуму поправки ко второму чтению проекта по акцизу на спирт

Минфин подготовил поправки в проект по акцизу на спирт ко второму чтению в Госдуме. В них учли пожелания бизнеса и предложения парламента.

Минфин России доработал ко второму чтению в Госдуме проект поправок к законопроекту о реформе налоговой системы. Часть о порядке уплаты акциза на фармсубстанцию этилового спирта дополнена новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства.

Поправками предлагается принимать к вычету акциз на фармсубстанцию этанола при производстве определенных соответствующими перечнями лекарственных средств и препаратов, а также продукции с объемной долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий.