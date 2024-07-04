Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату с изотопом радия-223

Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение радиофармацевтическому препарату на основе радия-223 хлорида (223Ra), который применяется для терапии кастрационно-резистентного рака предстательной железы с костными метастазами и отсутствием висцеральных метастазов. Препарат разработан Федеральным центром по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из данных, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.

“Действующее вещество радия хлорид (223Ra) имитирует кальций и образует комплексное соединение с минералом костной ткани гидроксиапатитом. Благодаря этому изотоп радия-223 избирательно воздействует на костную ткань, в частности, на костные метастатические очаги рака предстательной железы. Диапазон действия излучения очень небольшой, поэтому препарат не оказывает значительного эффекта на здоровые окружающие ткани”, – говорится в инструкции к препарату.

Как отметили в пресс-службе ФМБА, все доклинические и клинические исследования проведены на базах ведущих мировых центров, благодаря чему была подтверждена эффективность препарата. Также гарантом качества и безопасности препарата является сырье, поставляемое многолетним надежным партнером ФМБА России – Государственным научным центром “Научно-исследовательский институт атомных реакторов”.

“Системная радионуклидная терапия радиофармацевтическим лекарственным препаратом на основе радия-223 в настоящее время является одним из самых перспективных методов лечения пациентов с диагнозом кастрационно-резистентный рак предстательной железы с метастатическим поражением костей”, – добавили в пресс-службе агентства.

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