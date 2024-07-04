Мишустин: «Доля отечественного производства ЖНВЛП будет увеличена до 90%»

Проект включает пять федеральных направлений, направленных на развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий будущего, обеспечение активного и здорового долголетия. Важным аспектом станет формирование собственных производств для выпуска продукции на территории России.

Мишустин отметил, что отрасль демонстрирует высокую динамику: за первые пять месяцев 2024 года рост производства лекарств и медматериалов приблизился к 8%. Национальный проект призван поддерживать эту положительную тенденцию.

В течение пяти лет предстоит создать механизм продвижения инноваций, чтобы люди могли быстрее получать новые медицинские решения и помощь. Планируется разработка 25 генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, а также 11 изделий на основе искусственного интеллекта.

Также будут разработаны 10 технологий для профилактики и коррекции когнитивных нарушений, более 15 биомедицинских решений, включая биопечать, и 10 технологий для снижения бремени старения клеток. Эти технологии позволят определять и поддерживать биологический возраст, внедрять превентивные меры для сохранения здоровья и профилактики заболеваний.