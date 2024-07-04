Комиссар FDA: дефицита химиопрепарата цисплатин в США нет

«Я рад сообщить, что национальные поставки цисплатина теперь превышают спрос, что положит конец национальному дефициту этого важного препарата для лечения рака», – сказал Калифф в X (ранее Twitter).

В июне 2023 года Комитет по передовой практике Национальной всеобъемлющей онкологической сети (NCCN) опубликовал исследование, в котором было обнаружено, что 70% лечебных центров-членов испытывали дефицит цисплатина и карбоплатина.

В новом исследовании, опубликованном NCCN в прошлый четверг (опрос NCCN проводился в период с 28 мая по 11 июня), группа заявила, что только 11% обследованных центров сообщили о нехватке карбоплатина и 7% – цисплатина. Однако, по данным группы, появились новые опасения по поводу поставок.

«Критическая нехватка лекарств не была новой проблемой в прошлом году, и она продолжает оставаться проблемой сейчас, – заявила Кристал Денлингер, доктор медицины, генеральный директор NCCN. – Несмотря на возобновление внимания к нехватке лекарств в течение прошлого года, 89% центров, принявших участие в последнем опросе, по-прежнему сообщают о нехватке различных важных противораковых препаратов и поддерживающих лекарственных средств».

Согласно последнему исследованию NCCN, дефицит кадров влияет на клинические испытания в 43% обследованных центров, создавая проблемы с бюджетированием и регистрацией участников, а также увеличивая административную нагрузку.

В прошлом году в ответ на дефицит FDA одобрило импорт цисплатина в США от китайского производителя Qilu Pharmaceutical, а также разрешило индийской Intas Pharmaceuticals возобновить поставки цисплатина, карбоплатина и 14 других инъекционных препаратов в США.

Дефицит был вызван рядом причин: несколько производителей дженериков прекратили выпуск некоторых видов продукции по экономическим причинам, а также в связи с закрытием производственных площадок, в результате чего поставки цисплатина, карбоплатина и метотрексата в США сократились почти вдвое.

gxpnews