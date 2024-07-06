Вице-президент «Р-Фарм» избран на должность профессора ЯГМУ

По итогам проведенного конкурса ученый совет вуза принял решение назначить доктора биологических наук, вице-президента по биотехнологическому производству и директора ярославского завода «Р-Фарм» Владимира Михайловича Колышкина профессором кафедры Ярославского государственного медицинского университета.

Сотрудничество «Р-Фарм» и ЯГМУ началось в 2009 году. Один из приоритетов совместной работы – формирование высококвалифицированных кадров для отечественной фармацевтической отрасли. Владимир Михайлович Колышкин вносит значимый вклад в подготовку будущих специалистов – организует работу кафедры, выступает на научных мероприятиях, занимается разработкой учебных пособий, читает лекции и проводит практические занятия. В настоящий момент профессор возглавляет кафедру биотехнологий и промышленной фармации, является членом ученого совета ЯГМУ и ученого совета Института фармации университета, а с 2024 года входит в состав государственной экзаменационной комиссии.

«Благодаря Владимиру Михайловичу профессорско-преподавательский состав нашего университета значительно усилился. Его огромный опыт работы в фармотрасли и помощь в организации практических занятий позволяют нам повысить качество учебного процесса, а студентам – определиться в выборе дальнейшего профессионального пути», – прокомментировала Лариса Ивановна Лаврентьева, директор Института фармации ЯГМУ, доктор фармацевтических наук, доцент.

gxpnews