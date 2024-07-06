«Биннофарм Групп» организовала масштабный форум пульмонологов в Москве

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» собрала главных экспертов в области пульмонологии из различных регионов страны на уникальном научном форуме «В центре внимания». Спикерами мероприятия стали ведущие пульмонологи Российской Федерации, которые подробно рассказали о новых подходах терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая является бременем для современного здравоохранения. Также были подняты вопросы лечения пациентов с продуктивным кашлем при остром и хроническом бронхите.

Научный форум с панельной дискуссией и разбором клинических случаев позволил обсудить обновленную версию клинических рекомендаций терапии ХОБЛ с включением муколитиков в качестве базисной терапии, индивидуальное лечение для разных фенотипов пациентов, а также итоги первой в России научно-исследовательской работы применения муколитика последнего поколения для лечения острого бронхита. Программа была сформирована так, чтобы вовлечь участников и предложить им самые современные решения острых проблем.

Председателем форума стал директор клиники пульмонологии и респираторной медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий кафедрой пульмонологии, руководитель клинического отдела ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА, главный внештатный пульмонолог МЗ РФ, д. м. н., профессор, академик РАН Сергей Николаевич Авдеев.

Сергей Николаевич Авдеев: «Тема ХОБЛ, тема острого бронхита очень актуальны. Подходы, которые обсуждаются на форуме „В центре внимания“ – это без преувеличения здоровье наших пациентов, здоровье нашей страны. Здесь присутствуют коллеги-пульмонологи, терапевты, представлены все регионы, что важно для понимания полной картины современного подхода к лечению столь значимых заболеваний».

Профессор кафедры пульмонологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член экспертного совета GOLD от РФ, д. м. н., сопредседатель форума, профессор Заурбек Рамазанович Айсанов: «Сегодняшняя тема выходит за пределы пульмонологии. Если говорить о симптоматике, то сам симптом кашля является одним из самых распространенных в медицине. Боль, одышка и кашель – именно так выглядит триада симптомов, которые встречаются чаще всего в клинической практике. И любой препарат, который позволяет бороться с этими симптомами благодаря тем или иным механизмам, точно заслуживает особого внимания и врачей общей практики, и узких специалистов. Эльмуцин® (действующее вещество эрдостеин) – это препарат последнего поколения, имеющий большую доказательную базу и являющийся по своей природе пролекарством, что определяет универсальность эффекта и соотношение высокой эффективности и безопасности. Это, безусловно, очень ценно для качественной терапии».

Результаты первой российской наблюдательной программы изучения эрдостеина в лечении острого бронхита представил Андрей Алексеевич Зайцев, д. м. н., профессор ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко», кафедра пульмонологии с курсом аллергологии ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»: «Нами проведен анализ эффективности и переносимости препарата Эльмуцин® (молекула эрдостеин) в сравнении со стандартной (реальная клиническая практика) мукоактивной терапией у взрослых больных с острым бронхитом. Согласно полученным результатам, подтвержден факт того, что при остром бронхите, как правило, не требуется назначение антибиотиков. Данное заболевание ассоциировано с вирусной инфекцией. Эффективная муколитическая терапия позволяет добиваться существенного регресса продуктивного кашля, который является основным клиническим симптомом данного заболевания. При этом длительность мукоактивной терапии в группе Эльмуцин® (молекула эрдостеин) при остром бронхите значительно короче, чем в группе сравнения, и составляет в среднем четыре-пять дней. Эти данные, уверен, позволят усовершенствовать назначение терапии больным с острым бронхитом».

«Биннофарм Групп» на постоянной основе реализует проекты для специалистов, которые позволяют представителям профессионального сообщества обмениваться мнениями, дискутировать и предлагать решения сложных задач, которые остро стоят перед российским здравоохранением.

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»: «Для нас очень важно иметь возможность поддержать встречу лидеров российской пульмонологии, и приятно, что мы как компания работаем над одним из инструментов, „кирпичиком” современной терапии кашля, муколитическим препаратом Эльмуцин®. Мы идем по пути формирования универсальной аптечки для потребителя, подбираем в портфель бренды, которые сочетаются друг с другом. Молекула, которой „Биннофарм Групп” дополнила свой противопростудный портфель, является современным вариантом лечения влажного кашля у взрослых на сегодняшний день».

gxpnews