FDA и ЕК одобрили ЛП Johnson & Johnson для лечения туберкулеза

Компания Johnson & Johnson объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейская комиссия (ЕК) одобрили препарат Sirturo (бедаквилин) для лечения туберкулеза легких у взрослых и детей от пяти лет, вызванного Mycobacterium tuberculosis, устойчивого к рифампицину и изониазиду. Одобрения были получены на основе результатов исследования второй фазы STREAM, подтверждающих эффективность бедаквилина по сравнению с инъекционными схемами лечения.

ЛП впервые получил ускоренное одобрение FDA в 2012 году и условное одобрение EMA в 2014 году. В 2023 году Johnson & Johnson подала дополнительную заявку на новый препарат в FDA и изменение типа II в EMA для поддержки перехода к полному одобрению.

Sirturo стал первым новым препаратом для лечения туберкулеза за последние 40 лет и теперь является ключевым компонентом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson приобретает Shockwave Medical Inc. за $13,1 млрд c целью расширения своей деятельности в области медицинских устройств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

gxpnews