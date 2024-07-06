В РСПП обсудили результаты эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья

4 июля 2024 года в РСПП прошел круглый стол, посвященный ходу эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства.

Организаторами мероприятия выступили комиссия РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, комиссия РСПП по индустрии здоровья и Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности.

Модератором заседания был Юрий Калинин, председатель комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности. Он отметил значительный прогресс, достигнутый благодаря совместной работе заинтересованных сторон. Вице-президент РСПП по социальной политике и трудовым отношениям Виктор Черепов подчеркнул важность обсуждаемых вопросов и значимость национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», который стартует в начале 2025 года. Он направлен на создание новых изделий и лекарственных форм, а также на формирование отечественных производств. Ожидается, что это увеличит долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, а медицинских изделий – до 40%.

С основными докладами о ходе выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 2261 «О проведении на территории РФ эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств для медицинского применения…» выступили заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Кравцова и руководитель торговой группы «Фарма» ООО «Центр развития перспективных технологий трансформирует рынки при помощи цифровых решений» Егор Жаворонков.

Докладчики проинформировали о результатах выполнения плана мероприятий по проведению эксперимента, работе по созданию автоматизированной системы в Государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ), обеспечивающей механизм подтверждения соответствия фактического процесса их производства, представленным заявителем на получение документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса.

В ходе обсуждения результатов полугодового эксперимента участники заседания высказали замечания к методическим рекомендациям по проведению эксперимента, данным, передаваемым в систему, их ритмичности и объему, мерам ответственности субъектов системы, прозрачности данных, подтверждающих факт синтеза субстанций, эффективности и результативности системы, ее технических возможностей и другое. Принято решение продолжить совместную работу и вернуться к оценке результатов эксперимента в сентябре-октябре 2024 года с целью внесения в него коррективов, обеспечивающих подтверждение подлинности прослеживаемых лекарственных средств и сырья.

gxpnews